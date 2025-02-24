Almanya’da Seçimler: Doğu ve Batı Arasındaki Fark Devam Ediyor

Almanya'da yapılan son seçimler, ülkenin doğusu ve batısı arasındaki siyasi farklılıkları bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmacı Mete Hatay’ın sosyal medyada paylaştığı harita, birleşmenin üzerinden 35 yıl geçmesine rağmen siyasi tercihler açısından iki Almanya'nın hâlâ var olduğunu gösteriyor.

Haritaya göre, Batı Almanya'da muhafazakâr CDU/CSU partisi büyük bir üstünlük sağlarken, Doğu Almanya’da sağ popülist AfD partisi öne çıkıyor. SPD ve Yeşiller ise daha küçük alanlarda en güçlü parti olarak görülüyor.