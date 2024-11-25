Almanya'da ''sığınak koruma planı'' geliştiriliyor

Almanya’da, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi ile İçişleri Bakanlığının, artan tehditler karşısında yeni bir "sığınak koruma planı" hazırlığı içinde olduğu belirtildi.

Bild gazetesinin haberinde, Rus saldırısına karşı birçok ülkenin vatandaşlarını en iyi şekilde korumaya yönelik planlar yaptığına dikkat çekildi.

Polonya’da 2026’dan sonra yeni yapılacak evlerde koruma odası bulunması şartı getirildiğine işaret edilen haberde, Almanya’da ise sığınak sayısının az olması ve bunların inşa edilmesinin uzun sürmesinin sorun olarak görüldüğü ifade edildi.

Haberde, Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesinin eyaletlerle Almanya için sığınak koruma planı üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Metro istasyonları dahil evler ve belediye binaları gibi tüm yapıların savaş durumunda koruma alanına dönüştürülüp dönüştürülemeyeceği plan çerçevesinde tespit edilecek.

Çalışmayla en yakın sığınağı gösterecek mobil uygulama geliştirilecek ve vatandaşlar bodrum katları ile garajlarını sığınak yapmaları için teşvik edilecek.

Ayrıca halk kendisini nasıl koruyacağı konusunda da bilgilendirilecek.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mehmet Ata, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, eyaletlerle koruma alanlarına ilişkin tasarının çerçevesinin oluşturulmasının istendiğini belirterek, bu konuda kapsamlı koordinasyon sağlanması gerektiği için tasarının tamamlanmasının zaman alacağını kaydetti.

Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesinden yapılan açıklamada da tasarının önemli noktalarının haziranda düzenlenen İçişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alındığı, şimdi ise ortak çalışma grubunun bunun üzerinde çalıştığı bilgisi paylaşıldı.