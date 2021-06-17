Almanya’da silahlı saldırı

Reuters’ın Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinin merkezinde bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı bildirilirken Bild gazetesi, polisin, saldırının ‘çıldıran bir kişi’ tarafından gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay yerine özel polis komandolarının geldiği aktarıldı.

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17/06/2021 14:43