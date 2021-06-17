Almanya’da silahlı saldırı

Reuters’ın Alman Bild Gazetesine dayandırdığı son dakika haberine göre, Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinde bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ads ads ads ads
17/06/2021

ads
ads
ads
Almanya’da silahlı saldırı

Reuters’ın Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinin merkezinde bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı bildirilirken Bild gazetesi, polisin, saldırının ‘çıldıran bir kişi’ tarafından gerçekleştirdiğini belirtti.
Olay yerine özel polis komandolarının geldiği aktarıldı.

17/06/2021 14:43
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Almanya, silahlı, saldırı, haberkıbrıs,
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.