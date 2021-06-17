Almanya’da silahlı saldırı
Reuters’ın Alman Bild Gazetesine dayandırdığı son dakika haberine göre, Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinde bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
17/06/2021
Reuters’ın Alman Bild gazetesine dayandırdığı haberine göre, Almanya’nın batısında yer alan Espelkamp bölgesinin merkezinde bir kişinin silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin olay yerinden kaçtığı bildirilirken Bild gazetesi, polisin, saldırının ‘çıldıran bir kişi’ tarafından gerçekleştirdiğini belirtti.
Olay yerine özel polis komandolarının geldiği aktarıldı.