Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 yeni vaka

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 426 yeni vaka tespit edildi.

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15/04/2021

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Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 yeni vaka

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 426 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 73 bin 442'ye yükseldi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 293 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 79 bin 381'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 426 artışla 3 milyon 73 bin 442'ye yükseldi. Ülkede bu yılın en yüksek vaka sayısı 8 Ocak'ta 31 bin 849 olarak kayıtlara geçmişti.

Dün 153,2 olarak açıklanan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 160,1 olarak belirlendi.

Bu sayı 7 Nisan’da 110 düzeyindeydi.

Ülkede 14 milyon 58 bin kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 186 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

15/04/2021 11:34
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TAGS: Almanya, COVID-19, Corona Virüs, koronavirüs
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