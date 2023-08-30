Almanya'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı, hayvanlar telef oldu
Almanya'nın Bavyera eyaletinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu ve binalarda hasar oluştu.
30/08/2023
Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bavyera'da tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı, çok sayıda hayvanın telef olmasına ve binalarda hasara yol açtı.
Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde en az 18 geyik ile çok sayıda ördek ve tavuk telef oldu.
Araçların camları kırıldı
Diğer bölgelerde de 6 leyleğin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Dolu yağışı bazı araçların camlarının kırılmasına da neden oldu.
Alman Meteoroloji Dairesi (DWD) bölgede dolu yağışının devam edebileceği uyarısında bulundu.