Almanya'da vaka sayısı 3,5 milyonu geçti

Almanya’da COVID-19 vaka sayısı 3,5 milyonu aştı. Ülkede, vaka sayısının artış gösterdiği bölgelerde kısıtlamaların uygulanmaya başlamasının ardından yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi.

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 685 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 3 milyon 507 bin 673'e yükseldi.

Son 24 saatte COVID-19'dan 238 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 84 bin 648'e çıktı.

Vaka sayılarında düşme eğilimi

Almanya’da haftalık vaka sayılarının 100 bin kişide 100’ü aştığı bölgelerde dışarı çıkma ve temas kısıtlamalarının uygulanmaya başlamasının ardından nisan ortasından bu yana yeni vaka sayıları düşme eğilimi gösterdi.

17 Nisan’da 23 bin 804 olan yeni vaka sayısı, 24 Nisan’da 23 bin 392, 1 Mayıs’ta da 18 bin 935’e düşmüştü.

Dün 125,7 olan haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı, bugün 121,5'e geriledi. Bu sayı, 24 Nisan’da 164 ve 1 Mayıs’ta 149 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 147 bin 100'e ulaştı.

Aşı kampanyası

Almanya’da devam eden aşı kampanyasında 26 milyon 854 bin 545 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 7 milyon 572 bin 228 kişiye ikinci dozu yapıldı. Böylelikle ülkede 27 Aralık 2020'den bu yana 34 milyon 426 bin 773 doz aşı uygulandı.

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08/05/2021 14:31