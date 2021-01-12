Almanya’da vakalar artıyor! Ulaşım ve marketlerde ‘FFP2’ zorunlu oldu

Almanya'da corona virüsü (Covid-19) ile mücadele önlemleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Almanya’nın Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Eyalet Meclisi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından Covid-19 önlemleri hakkında alınan yeni kararlar hususunda açıklama gerçekleştirdi.

Başkan Söder, Almanya’nın Bavyera eyaletinde 18 Ocak tarihi itibariyle toplu taşıma araçlarında ve perakende satış yapılan mağazalarda “FFP2″ tipi maske takma mecburiyetinin getirildiğini açıkladı.

Şu ana kadar halkın kullandığı maskelerin başkalarını korumak için kullanıldığını ve FFP2 maskelerinin çevredeki insanların yanı sıra kullanıcının kendisini de koruduğuna dikkati çeken Söder, hedeflerinin toplu taşıma araçlarının ve açık olan alışveriş yerlerinin satış güvenliğini arttırmak olduğunu belirtti.

Söder yaptığı açıklamada, “Günlük yaşamı daha güvenli hale getirmek istiyoruz. FFP2 maskesinin zorunlu olmasının nedeni budur. Normal topluluk maskeleri başkalarını korumak için kullanıldı, FFP2 maskeleri ise sizi korudu” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda corona virüsünün mutasyona uğramasının ve virüsün yayılma hızının endişe verici olduğunu aktaran Eyalet Başkanı Söder, salgına karşı kararlı ve sabırlı olmak gerektiğine dikkat çekti.

Mutasyona karşı yarış halinde olduklarını da ifade eden Başkan Söder, “Mutasyona karşı endişeliyiz. bundan dolayı da yaşlılar ve huzurevlerindeki çalışanlar için aşı ihtiyacının önemini bir kez daha tekrarlamak istiyorum” ifadelerini kullanarak aşılamaların önemine bir kez daha değindi.

Söder ayrıca, komşu ülkelerden Bavyera’ya gelen yolcular için haftalık test zorunluluğunun tekrar getirileceğini duyurdu. Daha önce bu karar, Bavyera İdare Mahkemesi tarafından bozulmuştu. (İHA)

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12/01/2021 18:35