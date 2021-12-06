Almanya'daki koalisyonda son engel de aşıldı

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06/12/2021

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Almanya'daki koalisyonda son engel de aşıldı

Merkez sol lider Olaf Scholz yönetiminde yeni bir Alman hükümeti kurmak için yapılan üç partili koalisyon bugün son engeli de aştı. Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat Parti (SPD)ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyon protokolünü onayladı.

Yeşiller Partisi üyelerinin yaptığı oylamada yüzde 86'sının lehte oy verdiği ve koalisyonun ezici bir çoğunlukla onaylandığı bildirildi.

KABİNE ADAYLARI BELLİ OLDU

Scholz oylamadan saatler önce kabine adaylarını sunarak 17 kişilik ekibini tamamladı. Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olmaya hazırlanan Annalena Baerbock, “Oy pusulasından gelen güçlü rüzgarla,  yeni bir hükümet kuruyoruz” dedi.

 

06/12/2021 17:01
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TAGS: Almanya’daki koalisyonda son engel de aşıldı
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