Almanya'dan çarpıcı çıkış: İngiltere yerine Türkiye'yi alalım

Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısının dışında tutmak için her şeyi yapan Alman sağcı politikacıların aklı, İngiltere ayrılınca başlarına geldi. Başbakan Merkel'in partisi olan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Başkan adayı Friedrich Merz, “İngiltere modeli ile Türkiye'yi alalım. Türkiye'den sonra da AB pazarının genişlemesi için aynı modelle Rusya'yı alabiliriz” dedi.

İngiltere'nin bu sistemde en büyük örnek olduğunu söyleyen Merz, “Böyle bir sistem mantıklı olur. Avrupa ekonomik alanının genişlemesi için gerekli. Türkiye, İngiltere gibi tam üyelik haklarına sahip olmadan AB'ye entegre edilebilir” diye konuştu.

İngiltere'nin AB ile ilişkisinde serbest dolaşım ve gümrük birliği başı çekiyordu. Bir tek İngiltere, kendi parasını ve içişlerinde daha fazla bağımsızlığı almıştı. Türkiye'nin AB üyeliğinde, İngiltere gibi yapılacaksa, gümrüklerin sıfırlanması ve Türk vatandaşlarına sınırsız AB'ye giriş hakkı verilmesi gerekiyor.

SIRADA RUSYA VAR

Funke medya grubuna konuşan ve bir gün Rusya'ya da bu perspektifin sunulması gerektiğini belirten Merz, Türkiye'nin uzun süre tam üyeliğinin söz konusu olmadığı görüşünü de tekrarladı ama buna yakın her türlü çözümün konuşulabileceğini vurguladı.

İngiltere'nin ayrılması ile ortak pazardan büyük bir pay kaybeden Avrupa, genişleyebilmek ve daha çok mal satabilmek için yeni üyeler kazanmak zorunda.

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04/01/2021 12:23