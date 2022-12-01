Almanya’dan Güney Kıbrıs’ın tezlerine destek

Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Almanya Meclisi Başkan Yardımcısının, Berlin’de Rum milletvekilleriyle gerçekleştirdikleri görüşmede, Güney Kıbrıs’ın Kıbrıs sorunundaki tezlerine destek belirttikleri ifade edildi.

Rum Meclisi'nden yapılan açıklamaya dayanarak, Almanya Federal Meclisi (Bundestag) Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz’un “ülkesinin prensiplerini yeniden teyit ederek, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün kabul edilmediği ve kabul edilmesinin mümkün olmadığına” işaret ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Almanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Susanne Baumann’ın ise açıklamasında, Almanya hükümetinin “Türkiye’nin, aralarında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bulunduğu diğer devletlerin egemenliği aleyhindeki agresif tutumu ve taleplerini kesinlikle kabul etmediğini söylediğini” iletti.

Gazete, yapılan açıklamaya göre, Rum Meclisi bünyesindeki Güney Kıbrıs-Almanya dostluk grubundan bir heyetin, Almanya Federal Meclisindeki (Bundestag) Almanya-Güney Kıbrıs dostluk grubu başkanı Derya Turk-Nachbaur’un daveti üzerine Berlin’e gerçekleştirdiği iki günlük çalışma ziyaretini dün tamamladığını ekledi.

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01/12/2022 11:13