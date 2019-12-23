Almanya'dan İdlib'deki saldırılara kınama

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'deki çatışmaların artmasından endişe duyuyoruz. Suriye rejimi ve müttefiklerinin sağlık tesisleri gibi sivil altyapıya yönelik tekrarlanan saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İdlib'deki insani durumun felaket boyutunda olduğu vurgulanarak, zaten güvende olmayan halkın durumunun daha da kötüleştiğine işaret edildi.

Halihazırda binlerce ailenin kötü hava koşulları ve kamplardaki yer yetersizliğinden dolayı insani durumlarının daha da kötüleştiğine dikkatin çekildiği açıklamada, gerilimin bir an önce azaltılması çağrısında bulunuldu.

''Saldırıların derhal durdurulmasını ve kalıcı bir ateşkesin olmasını talep ediyoruz.'' denilen açıklamada, İdlib'deki sivillere, insani yardım götürülmesine izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya ve Çin'in, Suriye'deki milyonlarca sivile insani yardımların nasıl sürdürüleceğine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulan karar tasarısını veto etmesinin de üzüntü verici olduğu kaydedildi.

Almanya'nın 10 Ocak'tan sonra söz konusu insani yardımların devam edebilmesi amacıyla gerekli sınır geçişlerinin kullanılmasını sağlayan bir çözüm için BMGK'deki partnerleriyle çalışmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin tüm üyelerine yalnızca insani ihtiyaçlara ve insanların durumlarına dayanan bir uzlaşmayı kabul etmeleri çağrısında bulunuldu.

23/12/2019 23:25