Almanya'dan İsrail'e uyarı: İnsani felaket olacak

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Refah kentine yönelik olası kara saldırısını "insani felaket" olarak değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının "insani felaket" olacağı uyarısında bulundu.

Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.

1,3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar." ifadesini kullandı.

Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.

İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

Filistin yönetimi, İsrail'in Refah kentine saldırmasının "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini açıklamıştı.

Gazze'deki hükümet ise İsrail'in Refah kentine düzenleyeceği saldırıların on binlerce ölü ve yaralıya yol açabilecek küresel bir felaket olacağı uyarısında bulunmuştu.

REFAH KENTİ

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.