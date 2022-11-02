Almanya'dan KKTC'ye anlamlı bağış

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02/11/2022

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Almanya'dan KKTC'ye anlamlı bağış

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Roth ilçesinde Georgensgmünd Belediye Başkanı Ben Schwarz ve eşi Teresa ile orkestra şefi Jens Lohmüller ile birlikte KKTC Bavyera Fahri Kültür Ataşesi Turgay Hilmi Almanya’dan katkı olarak getirmiş oldukları tekerlekli sandalyeleri KTOÖD Başkanı Günay Kibrit’e takdim ettiler.

Almanya’dan gelen misafirler, Gülten Sezgin ile Kıbrıs’ın Mutfağı programında 'Dadımız Gaçmasın' proje kapsamında Sezgin Maraşlı’nın yapımı ile Kıbrıs’a özgü Pastelli ve Topak Helva’nın yapımını da yerinde izleyip tadına baktılar.

02/11/2022 10:50
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TAGS: Almanya, tekerlekli sandalya, bağış
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