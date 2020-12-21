Almanya'dan sevindiren açıklama: Aşılar yeni tür üzerinde de etkili

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı Covid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle son iki günde tüm dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili ilk olumlu açıklama Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan geldi.

Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Covid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan corona virüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

“MUTASYONUN KÖTÜ BİR ETKİSİ KANITLANMADI”

Konuya ilişkin açıklama yapan Harvard Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, "Virüsler sürekli mutasyona uğrar, bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı. Bir spekülasyon" dedi.

İnsanlarda paniğe neden olduğunu belirten Altındiş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

"Basın kuruluşlarına bilim haberleri için bilimden anlayan gazeteciler gerekli, yoksa bu tür lüzumsuz haberlerin insanlarda durduk yerde panikten başka bir şeye yol açacağı yok. Virüsler sürekli mutasyona uğrar, bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı. Bir spekülasyon. "

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BBC'ye mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiğini açıklamıştı.

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21/12/2020 12:41