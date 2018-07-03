Almanya’dan sürpriz Joachim Löw kararı

Almanya Milli Takımı'nda Joachim Löw dönemi devam edecek. Son dünya şampiyonu unvanıyla katıldığı turnuvada, Dünya Kupası'na ilk turda veda ederek şaşkınlık yaratan Panzerler'de deneyimli teknik adamın koltuğunda oturmayı sürdüreceği bildirildi.

Löw'ün de ülkeye geri döndükten sonra son günlerde geleceği üzerine düşündüğü ve kararını verdiği belirtildi. Mayıs ayında Almanya Futbol Federasyonu ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzatan Löw'ün, milli takımdaki görevinden ayrılmamaya karar verdiği ifade edildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in de Löw ile özel bir sohbet gerçekleştirdiği ve kendisine olan güvenini ilettiğine dikkat çekildi. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlara karşın bu yönde bir tutum içinde olunmasının, teknik direktöre cesaret verdiği iletildi.