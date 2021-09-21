Almanya'nın büyük bilim ödülü BioNTech bilim insanlarına verildi

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21/09/2021

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Almanya'nın büyük bilim ödülü BioNTech bilim insanlarına verildi

Almanya’da tıp dünyasının önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülü" COVID-19 aşısını geliştiren Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr.Uğur Şahin ve Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi.

Almanya'da Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü." denildi.

Açıklamada, "Üç ödül sahibi, önleyici ve tedavi edici amaçlar için haberci RNA'nın (mRNA) geliştirilmesindeki başarılarından dolayı onurlandırılıyor. Tıbbın bazı alanlarında köklü bir değişiklik başlatması muhtemel bir teknoloji platformu oluşturdular." vurgusu yapıldı.

COVID-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile şirketin ikinci başkanı olan Macar asıllı Katalin Kariko, 120 bin euro değerindeki ödülü 14 Mart 2022’de Frankfurt’ta düzenlenecek törenle alacak.

21/09/2021 14:20
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TAGS: Almanya, bilim ödülü, BioNTech, bilim
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