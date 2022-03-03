Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden Güven Yaratıcı Önlemlere destek

ads ads
03/03/2022

ads
ads
ads
Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi’nden Güven Yaratıcı Önlemlere destek

Almanya’nı Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anke Schlimm, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önermesinin “doğru yönde bir adım olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Haravgi gazetesi, Almanya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anke Schlimm’in Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye verdiği röportajın ikinci kısmında, Kıbrıs Rum tarafının Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) önermesinin “doğru yolda atılmış bir adım olduğunu” söylediğini yazdı.

Habere göre Schlimm röportajında ayrıca “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet tezinin kabul edilemeyeceğini ve ülkesinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümüne bağlı olduğunu” vurguladı.

Schlimm ayrıca, Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’taki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu da savundu.

 

03/03/2022 11:34
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.