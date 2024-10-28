Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm’den Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’a nezaket ziyareti

Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Belediye Meclis Üyesi ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Erhun Şahali ile Dış İlişkiler Birimi Sorumlusu Simge Okburan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, güncel konular konuşularak olası iş birlikleri hakkında da fikir alışverişi yapıldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm de misafirperverlik için teşekkürlerini sundu.