Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığa daldı

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Mannheim şehir merkezinde bir aracın kalabalığın içine daldığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda bir kişinin öldüğünü teyit edebiliriz, henüz kaç kişinin ağır yaralandığını ya da yaralanmaların ne kadar ciddi olduğunu söyleyemiyoruz. Bir failin tutuklandığını teyit edebiliriz. Şu anda başka faillerin olup olmadığını söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayın ardından başlatılan arama operasyonu kapsamında bir şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulanarak, vatandaşların burayı terk etmeleri gerektiği uyarısında bulunuldu.