Almanya’nın talebi üzerine Güney Kıbrıs'ta tutuklanan Kürt asıllı Kenan Ayaz’ın tutukluluk süresi uzatıldı

Terörizm eylemlerine karıştığı şüphesiyle Almanya tarafından hakkında AB tutuklama emri çıkarılan ve geçtiğimiz hafta Larnaka Havaalanında tutuklanan 49 yaşındaki Kürt asıllı Kenan Ayaz’ın tutukluluk süresi dün çıkarıldığı duruşmada Cuma gününe kadar uzatıldı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kenan Ayaz’ın dünkü duruşmasının prosedürlere ilişkin işlemlerle geçtiğini ve iade işlemine geçilemediğini belirtirken, Ayaz’ın tutukluluk süresinin Cuma gününe kadar uzatıldığını yazdılar.

Gazete, Ayaz’ın avukatı olarak Evsatios Evstatiu’nun görev alacağını belirtirken, dünkü duruşmada iddia makamını temsil eden Vasilis Bisas’ın, Almanya’nın iade talebini ve gerekçelerini içeren belgelerin Rum makamlara ulaştığını ve Ayaz’ın anlayabilmesi için Türkçeye çevrildikleri bilgisini verdiğini aktardı.

Ayaz’ın avukatı Evstatiu’nun ise, Almanya’dan gelen belgeler ve Ayaz’ın siyasi sığınmacı olarak başvurusunu içeren dosyasını inceleyebilmek adına süre talep etmesi üzerine duruşmanın 24 Mart tarihine ertelendiğini vurgulayan gazete, Ayaz’a destek olmak için dün yaklaşık 25 kişilik bir grubun, ellerinde pankartlar ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını içeren bayraklarla mahkeme binası önünde gösteri gerçekleştirdiklerini yazdı.

-AKEL’den Ayaz’a destek

Gazete haberinin devamında ise, AKEL’in Ayaz’a destek verildiğini belirten bir mesaj yayınladığını yazdı.

AKEL’in mesajında özetle, “AB ülkeleri tarafından yayınlanan Kürtlerin tutuklanma taleplerinin arkasında Kürt hareketini yok etmek isteyen Türkiye olduğu” iddiasında bulunularak Rum makamların Ayaz’a destek çıkması ve iade etmemesi talep edildi.

“PKK’nın, AB ve NATO tarafından terörist örgütler listesinde bulunduğu ve AKEL’in ise, PKK’nın bu listeden çıkarılmasını desteklediği” ifade edilen açıklamada, “AKEL’in Kıbrıs’taki Kürtler ve Kenan Ayaz’a destek verenlerin yanında olduğu” vurgulandı.

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22/03/2023 12:17