Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika karşısında

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında yarın Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.

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26/11/2022

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Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika karşısında

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.

Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.

26/11/2022 10:12
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TAGS: dünya kupası
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