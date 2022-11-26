Almanya'yı deviren Japonya, Kosta Rika karşısında
Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında yarın Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek.
26/11/2022
Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.
Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı. Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.
Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk maçına çıkacak.
Gruptaki günün diğer maçında ise İspanya ile Almanya kozlarını paylaşacak.