Almanya'yı korkutan hastane uyarısı

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19/11/2021

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Almanya'yı korkutan hastane uyarısı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn,Kovid-19 salgınında artan vaka sayıları nedeniyle hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kapasitenin dolacağı uyarısında bulundu.

Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınındaki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Son 4 haftada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 5 kat arttığına işaret eden Spahn, bunun sonucunda hastanelere başvuran, yoğun bakımlarda kalan ve hayatını kaybedenlerin sayılarının arttığını söyledi.

Spahn, ülkedeki söz konusu artışın ve hastanedeki doluluk oranlarının bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğine dikkati çekerek, “Ancak ulusal bir acil durumda olduğumuz da açıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

19/11/2021 19:36
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TAGS: Almanya’yı korkutan hastane uyarısı
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