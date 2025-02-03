Alnına ‘enayi’ dövmesi yaptırdı, sosyal medya ikiye bölündü

YouTube içerik üreticisi Orkun Işıtmak’ın sunduğu "Açık Eksiltme" programında şaşkınlık yaratan bir an yaşandı. Program formatı gereği, yarışmacılar belirli görevleri en düşük teklifi vererek kabul ediyor.

Son bölümde, alnına kalıcı dövme yaptırma görevini kabul eden yarışmacı, 80 bin TL karşılığında alnına 'enayi' kelimesini dövme yaptırdı.

Bu olay, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Kullanıcılar arasında dövmenin karşılığında alınan paranın yeterli olup olmadığı tartışılırken, bazıları da içerik üretmek adına yapılan bu tür eylemlerin etik sınırları zorladığını belirtti. Kimi yorumcular ise yarışmacının kararına saygı duyulması gerektiğini savundu.