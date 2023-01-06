Aloe veranın az bilinen faydası!

Doğanın bizlere sunduğu şifalı bitkiler arasında yerini alan aloe vera, doğal tıpta fazlasıyla tercih ediliyor. Diş eti rahatsızlıklarından akne tedavisine kadar fayda sağlayan aleo vera, geçmek bilmeyen yaralara da çözüm oluyor. Peki aleo vere nasıl kullanılır, hangi şartlarda kullanılmamalı? İşte detaylar...

Sağlık uzmanlarına göre aloe vera, genel sağlığımıza fayda sağlayan vitaminler, enzimler, mineraller, salisilik asitler, amino asitler ve daha fazlasını içerir.

Alternatif tıp sağlık uzmanı Dr. Ashutosh Gautam'a göre, aloe vera genel vücudumuzda oldukça faydalar sağlar.

Aloe vera suyunun faydalarını daha fazla açıklayan ünlü beslenme uzmanı Lovneet Batra, Instagram'da bir gönderi paylaştı: "Aloe veranın, güneş yanıklarını hafifletmesi, kuru cilt koşullarını tedavi etmesi ve yaraları iyileştirmesi ile bilindiğini" söyledi.

Ancak şimdilerde aloe vera bir şifalı bitki olarak keşfediliyor. Aloe vera, cilt yüzeyindeki birçok soruna karşı etkili, dehidrasyon ve hastalık sorunlarını ortadan kaldıran enzimlerle yüklüdür.

Yanıklar ve yaralar: Aloe jeli uygulamasının, birinci ve ikinci derece yanıklar için yara iyileşme süresini kısalttığı görülmektedir. Aloe jeli ayrıca yara iyileşmesini de destekleyebilir.

DİŞ ETİ ENFEKSİYONLARINI ÖNLER

Mayo Clinic'in bildirdiğine göre; araştırmalar, sekiz hafta boyunca günde iki kez aloe jeli uygulamasının, ağzın içini etkileyen bu enflamatuar durumun semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

CİLT HASTALIKLARINA VE YARALANMALARA İYİ GELİR

Aloe vera, sedef hastalığı ve egzama için en iyi doğal tedavidir. Çoğu durumda, lezyonlar aloe vera kullanılarak bile tedavi edilir.

Aloe vera cildin epitel dokularını güçlendirmeye ve yaralanmaları önlemeye yardımcı olur. Güçlü mantar önleyici ve antibakteriyel özellikleri rahatsızlıkları tedavi edebilir.

Bu, yaraları ve güneş yanıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

UÇUK VİRÜSÜ

Aloe vera kullanımı, içeren bir krem uygulamak lezyonların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabilir.

SİVİLCE - AKNE

Araştırmalar, reçeteli topikal akne ilacı tretinoin (Retin-A, Atralin, diğerleri) kullanımına ek olarak sabah ve akşam uygulanan aloe jelinin akneyi azaltmada etkili olabileceğini düşündürmektedir.

SEDEF HASTALIĞI

Aloe özü kremi, hafif ve orta şiddette sedef hastalığının neden olduğu kızarıklık, pullanma, kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltabilir. Cildinizdeki gelişmeleri görmek için kremi günde birkaç kez bir ay veya daha uzun süre kullanmanız gerekebilir.

ALOE VERANIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Aloe vera jeli, cilde uygulandığında genel olarak güvenli olarak bilinmektedir. Ancak belirli dozda ağızdan alındığında sağlığınızı tehlikeye atabilir.

Ağızdan alınan bu jel ya da yaprak özütü, böbrek yetmezliğine neden olabilir. Karın kramplarına ve ishale yol açar.

Ayrıca, bazı kaynaklara göre kanser oluşumuna bile yol açabilir.

Özellikle 12 yaşından çocuklarda oral olarak kullanılması son derece tehlikelidir.

Cildinize sürecekseniz de öncesinde doktorunuzdan onay almanız tavsiye edilir.

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06/01/2023 22:44