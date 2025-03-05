'Alo'nun yerini 'Miyav' alacak: İlk evcil hayvan telefonu tanıtıldı

Güneş enerjisiyle çalışan dizüstü bilgisayarlardan projeksiyon özellikli akıllı telefonlara kadar birçok ürünün tanıtıldığı Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2025'te en çok dikkat çeken ürünlerin başını, tüylü dostlara özel geliştirilen cihaz çekti. Çin merkezli uCloudlink, "PetPhone" adını verdiği cihazı tanıtırken; evcil hayvanlara özel geliştirilen ilk telefon olarak kayıtlara geçti.

Şirketin iddiasına göre yapay zeka destekli sistemi sayesinde PetPhone, evcil hayvanların belirli hareketler veya ses komutlarıyla sahiplerini aramasına olanak tanıyacak. Böylece sahipleri uzakta olsalar bile sevimli dostlarıyla iletişim kurabilecek. Cihaz, yapay zeka destekli sağlık takibi ile evcil hayvanların hareket düzeylerini ve genel sağlık durumlarını izleyerek anlık bildirimler sağlayacak.

TAKİP TEKNOLOJİSİYLE GÜVENLİK ÜST DÜZEYDE

Evcil hayvanların kaybolma riskine karşı 6 farklı konum takip teknolojisi ile donatılan PetPhone, kaybolma veya uzaklaşma durumlarında sahiplerine anında bildirim gönderecek. Bu özellikle yoğun iş temposu veya okul nedeniyle evcil hayvanlarını gün içinde yalnız bırakmak zorunda kalanlar için büyük bir avantaj olacak.