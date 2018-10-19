Alpay Durduran Kıbrıs Sorununu Değerlendirdi

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Sekretarya üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs sorununun çözümünde yetkililere değil halka mesaj vermek ve halkı yanlış bilgilendirmek çabası olduğunu ileri sürerek, bu yüzden çözüm çabalarının iki tarafta da içte siyasi ortaklar arasında sert tartışmalara yol açtığını ifade etti.



Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri yazılı açıklamayla değerlendiren Durduran, Kıbrıs’ta görüşmelerin başlama olasılığı ortaya çıkar çıkmaz “siyasi eşitlikten ödün vermeyiz” meydan okumalarının başladığını, oysa siyasi eşitliğin 1980 başlarında kabul edildiğini hatırlattı.



Durduran; “Şimdi de ‘asla ucu açık görüşme olmaz’ denilerek programlı ve sonuç odaklı ısrarıyla bir araba laf dinledik. Şimdiye kadar ucu açık yani ne zaman başlayıp ne zaman biteceği programlanmamış görüşme olmadı ama sanki başkalarının işi gücü yok da sonuç almaya yönelmemiş üst düzeyde toplantı yapmaya çalışıyorlarmış gibi ‘sert’(!) açıklamaları üst üste sıraladılar. Neden?” dedi.



Durduran, uluslararası ilişkilerde çözüm ısrarı ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi isteminin sürdüğünü ve başarısızlığın ardından yeniden görüşmelere başlanması isteğinin tekrar edildiğini kaydederek, “Onun içindir ki bu baskı karşısında yeniden masaya dönüyorlar” iddiasında bulundu.