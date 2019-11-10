Alpay Sadrazam, 3 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Lefkoşa’da tartıştığı annesini bıçakla yaralayan zanlı Alpay Sadrazam tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil huzurda bulunan zanlı Alpay Sadrazam’ın 09 Kasım 2019 tarihinde saat 22.30 raddelerinde, Lefkoşa'da zanlı Alpay Sadrazam’ın annesi Bengiz Uğur'un kendisini kız arkadaşından ayrılmasına sebep olduğu gerekçesi ile %184 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada tasarrufunda bulunan ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 16 cm olan çakı ile Bengiz UGUR'un sol çene alt kısmından boğazına doğru 3 cm boyutunda 1 cm derinlikte kesi ve sırt kısmında 1 cm'lik kesi yapmak suretiyle katle teşebbüs ettiğini söyledi. Polis yaraladıktan sonra zanlının "seni öldürecem" demek suretiyle şiddet tehdidinde de bulunduğunu belirtti. Polis zanlının ayrıca elleri ve ayakları ile annesinin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi darp ederek evin giriş kapısına tekme atıp Fisherprice marka bebek koltuğunu kasten ve kanunsuz olarak hasara uğrattığını aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini yaralanan Bengiz Uğur’un Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

10/11/2019 13:11