Alpcan’dan, Hamitköylü çocukların yüzünü güldüren katkı

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24/08/2023

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Alpcan’dan, Hamitköylü çocukların yüzünü güldüren katkı

Başkent kulüplerinden Hamitköy Spor Kulubü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi’ne, inşaat sektöründe adını duyuran iş adamı Yüksel Alpcan katkıda bulundu.

Hamitköy Futbol Akademisi’nde öğrenim gören minik futbolcular için 55 forma ve çantaya sponsor olan Alpcan, çocukların yüzlerini güldürürken, güzel bir sevince vesile oldu.

Önceki gün forma ve çantaları teslim edilen çocuklar, yeşil sahada yaptıkları antrenman sonrasında, çantaları ve formalarıyla birlikte yaşadıkları mutluluğu ölümsüzleştirmek için toplu fotoğraf çektirdiler.

Hamitköy Futbol Akademisi’nden yapılan açıklamada ise Alpcan Şirketi ve Yüksel Alpcan'a Hamitköy Futbol Akademisi’ne yapmış olduğu destekten dolayı teşekkür edildi.

24/08/2023 17:45
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TAGS: Alpcan’dan, Hamitköylü çocukların yüzünü güldüren katkı
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