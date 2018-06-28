Alper Baycın'ı öldüren saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı!

Survivor programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan kameraman Alper Baycın'ı öldüren kişinin fotoğrafı ortaya çıktı. Öte yandan, Dominik yerel basını talihsiz olayda kullanılan suç aletinin görüntülerini paylaşırken, cinayete ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

24 yaşındaki Baycın sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Acun Ilıcalı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Sevgili Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

aycın'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldüğü Dominik Cumhuriyet'inde yetkililerin Acun Ilıcalı'yı arayarak sık sık cinayet soruşturmasına dair bilgi verdiği ifade ediliyor.