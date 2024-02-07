Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.
07/02/2024
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılması bekleniyor.
SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin istasyondan TSİ 17.05'te ayrılmasının beklendiğini duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu kaydetti.