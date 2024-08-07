Alperen Acet yüksek atlamada finale kalamadı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atlet Alperen Acet, yüksek atlamada 2.20'lik derecesiyle serisinde 12'nci oldu ve finale kalamadı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüksek Atlama elemelerinde Alperen Acet, final bileti alamadı.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler yüksek atlamanın elemeleri yapıldı.



Milli atlet Alperen Acet, 2.20'lik derecesiyle serisinde 12'nci oldu ve finale kalma başarısı gösteremedi.