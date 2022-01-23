Alperen ambulans uçakla alınacak

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23/01/2022

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Alperen ambulans uçakla alınacak

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Hentbol A Milli Takımı oyuncusu Alperen Arabacı’nın İstanbul’dan Larnaka’ya ‘direkt uçuş’ yapacak olan ambulans uçakla döneceği öğrenildi.

Türkiye’den Kıbrıs’ın güneyine gerçekleşecek direkt uçuşa ‘İnsani uçuş’ adı altında izin verildiği bildirildi.

Hatırlanacağı üzere Türkiye Hentbol Takımı, Avrupa Kupası elemeleri için Güney Kıbrıs’a gitmiş, Alperen Arabacı’nın koronavirüs olduğunun öğrenilmesi sonrasında ülkeden çıkışına izin verilmemiş ve sporcu karantinaya alınmıştı.

23/01/2022 12:02
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