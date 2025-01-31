Amerikan Ulusal Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki Türk milli basketbolcu Alperen Şengün All-Star’a seçildi

Şengün, 2007’de bu başarıya ulaşan Mehmet Okur’dan sonra All-Star’a seçilen ikinci Türk milli basketbolcu oldu

NBA All Star Organizasyonu, her yıl şubatta NBA normal sezonuna verilen hafta sonu arasında düzenleniyor. Batı ve Doğu konferansındaki toplam 30 takımdan, sezonun o zamana kadarki en iyi 24 oyuncusu seçiliyor ve bu oyuncular özel bir All-Star maçında karşılaşıyor.

Bu maçta oynayacak oyuncuların ilk beş seçimi son yıllarda internet üzerinden seçildi. En yüksek oyu alan oyuncular kendi konferanslarının ilk beşinde sahaya çıkacak.

Taraftarlar, All-Star ​​oyuncularını belirlemekte yüzde 50 etkiye sahipken NBA oyuncuları ve gazetecilerin de yüzde 25’er oy oranı vardı.

Diğer 14 All-Star oyuncusunuysa takımların koçları seçti.

Alperen Şengün, 2007’de bu başarıya ulaşan Mehmet Okur’dan sonra All-Star’a seçilen ikinci milli basketbolcu oldu.

Şengün bu sezon NBA’de 19,1 sayı, 10,4 ribaund ve 5.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Milli basketbolcu, 2021 NBA draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16’ncı sıradan seçilmiş ve aynı gece takasla Houston Rockets’a gönderilmişti.

All-Star karşılaşması bu yıl 16 Şubat’ta düzenlenecek.

Yeni All-Star formatı

All-Star maçları bu yıl farklı bir formatta oynanacak.

All-Star’a seçilen 24 oyuncu arasından sekizer kişilik üç takım oluşturulacak. Dördüncü bir takım da ligdeki ilk ve ikinci yılındaki yıldız adayı oyuncuların karşılaştığı ‘Rising Stars’ maçının kazananı olacak.

Bu dört ayrı takım, yarı final ve final maçı oynayacak.

Yarı final maçında 40 sayıya ulaşan ekip maçı kazanıp finale yükselecek.

Final maçında ise 25 sayıyı bulan taraf All Star şampiyonu olacak.

Takımlardaki oyuncu seçimlerini eski basketbolcular ve yorumcular Shaquille O’Neal, Charles Barkley ve Kenny Smith yapacak. Takım kadroları 6 Şubat’taki özel seçim programında belirlenecek.