Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında kariyerinin ilk 'triple-double'ını yaptı. Milli basketbolcumuz, NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.

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12/01/2023

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Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA'de Batı Konferansının dibine demir atan Houston Rockets, Sacramento Kings deplasmanına çıktı.

Maçın büyük bölümü başa baş bir mücadele ile geçti. Ancak Houston, son çeyrekte sadece 20 sayı üretip potasında 41 sayı görünce maçı 135-115 kaybetti.

Houston'daki temsilcimiz Alperen Şengün; 10 sayı, 10 ribaunt ve 10 asist ile NBA kariyerindeki ilk 'triple-double'ına amza attı. Milli basketbolcu bu performansıyla NBA tarihine geçti. Alperen, NBA tarihinde 'triple-double' yapan en genç pivot oldu. 

Öte yandan Alperen, Houston Rockets tarihinde de "triple-double" yapan en genç oyuncu unvanını ele geçirdi.

12/01/2023 09:18
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TAGS: Alperen Şengün
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