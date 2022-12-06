Alperen Şengün NBA tarihine geçti

NBA'de milli oyuncular Alperen Şengün ile Furkan Korkmaz'ın karşı karşıya geldiği maçta Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı 132-123 yendi. Alperen Şengün 1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot oldu.

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Alperen'in forma giydiği Rockets, Furkan'ın takımı 76ers'ı konuk etti. Rockets, 108-108 ve 117-117'lük skorlarla iki kez uzatmaya giden mücadeleyi kazandı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets'ta 27 sayı, 7 asistle oynayan Jalen Green ve 24 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Kevin Porter öne çıktı. Alperen de 8 sayı, 8 ribauntluk katkıda bulundu.

76ers'ta Joel Embiid'in 39 sayı, 7 ribaunt ve Tobias Harris'in 27 sayı, 3 top çalmalık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Sakatlığı nedeniyle 14 maç sonra formasına kavuşan 76ers'ın all-star oyun kurucusu James Harden, 21 sayı ve 7 asist üretti. Furkan ise 3 sayı kaydetti.

Leonard ve George sahalara galibiyetle döndü

Sakatlıkları yüzünden iki haftayı aşkın süredir forma giyemeyen Los Angeles Clippers'ın all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George, Charlotte Hornets karşısında sahalara döndü. Leonard 21, George ise 19 Kasım'dan bu yana ilk defa parkeye adım attı.

Clippers, Leonard'ın bitime 1.4 saniye kala attığı basketle Hornets deplasmanından 119-117 galip ayrıldı.

Maçın kahramanı Leonard 16 sayı, 6 ribaunt, George 19 sayı, 7 asist, John Wall da 12 sayı, 12 asist, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Hornets cephesinde Kelly Oubre 28 sayı, 7 ribaunt, P.J. Washington 26 sayı ve Terry Rozier 22 sayı, 8 asist, 5 ribauntla mücadele etti.

Lider Celtics, Raptors deplasmanında kazandı

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Boston Celtics, Toronto Raptors'ı 116-110 yenerek 25. karşılaşmasında 20. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 12 ribaunt, Jaylen Brown 22 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Marcus Smart 18 sayı, 7 asist üretti.

Ev sahibi Raptors'ta ise Pascal Siakam 29 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, Scottie Barnes 21 sayı, 7 ribaunt ve Gary Trent 20 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 102-109

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 117-119

Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 114-121

Toronto Raptors-Boston Celtics: 110-116

Houston Rockets-Philadelphia 76ers: 132-123 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 101-93

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 130-111

Golden State Warriors-Indiana Pacers: 104-112

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06/12/2022 18:48