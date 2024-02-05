Alperen Şengün tarihe geçti

NBA'deki başarılı temsilcimiz Alperen Şengün, All-Star'a seçilmedi. Ancak Alperen istatistikleriyle NBA tarihine geçip kendisine oy vermeyenlere mesaj göndermeye devam ediyor.

Alperen, Pazar günü Houston Rockets'ın Toronto Raptors'ı yendiği maçta kırılması güç bir başarıya imza attı.

Yıldız oyuncu, NBA tarihinde 2500 sayı, 1500 ribaund ve 700 asist barajını geçen en genç ikinci oyuncu oldu.

Alperen, bu istatistikleri 21 yaş 190 günlükken yakaladı.

Bu başarıyı yakalayan en genç oyuncu ise LeBron James olmuştu. James, 18 yıl önce 21 yaş 79 günlükken bu alanda NBA tarihine geçmişti.

Alperen, NBA'deki üç sezonunda bugüne kadar toplam 2859 sayı, 1529 ribaund 724 asist yaptı.