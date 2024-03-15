Alperen Şengün, tarihin en pahalı Türk sporcusu olmaya aday

Houston Rockets, NBA'de harika bir sezon geçiren Alperen Şengün'e yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Rockets'ın Şengün'e 5 yıl için 225 milyon dolar önerileceği belirtiliyor. Milli yıldız, bu rakama imza atarsa tarihe geçecek.

NBA'de fodma giyen Alperen Şengün, Sacremento King maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Milli basketbolcu, şimdi de sözleşmesiyle NBA gündeminde... Amerikan basınında yer alan haberlere göre Houston Rockets, milli oyuncumuza maksimum kontrat teklif edecek.

Athletic gazetesinde yer alan haberde, genç yıldızımıza ligde en fazla 6 yıldır oynayan oyunculara sunulan yaklaşık 225 milyon dolar önerileceği iddia edildi.

Houston'un bu tutarı teklif etmesi, Alperen Şengün'ün de kabul etmesi halinde milli basketbolcu, Türk spor tarihinin en büyük sözleşmesine imza atacak.

2021 yılında Houston Rockets tarafından draft edilen milli basketbolcumuz, bu sezon 63 maçta forma giydi.

Alperen Şengün, sezonu 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asist ortalamalarıyla tamamladı.