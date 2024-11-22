Alperen Şengün'den bir rekor daha

NBA'deki temsilcimiz Alperen Şengün, bu sezona da başarılı bir giriş yaptı. Üst üste iki maçta triple-double yapan milli basketbolcu tarihe geçti.

Alperen, NBA'de 23 yaş altı pivotlar arasında en fazla asist yapan oyuncu oldu. Ay yıldızlı temsilcimiz, bugüne kadar 864 asiste ulaşmayı başardı. Bu listede ikinci sırada 849 ile Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic var.

Üçüncü basamakta ise 80'li yıllarda forma giyen Brad Daughtery bulunuyor.

Alperen'in 23 yaşına gireceği sezon sonuna kadar önemli bir rakama ulaşması bekleniyor.

1000 asisti geçeceği kesin gözüyle bakılan milli basketbolcu, kırılması güç bir rekoru arkasında bırakmış olacak.