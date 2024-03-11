Alperen Şengün'den kötü haber

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Sacramento Kings ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Alperen Şengün, Houston Rockets'ın 112-104 kazandığı mücadelenin son anlarında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Müsabakanın bitimine 40 saniye kala Rockets'ın top kaybında gelişen Sacramento Kings hücumunda bloğa yükselen Alperen Şengün yere kötü bastı ve sağ dizinden sakatlık yaşadı.

Alperen sahadan oldukça üzgün ayrıldı

Uzun süre yerden kalkamayan milli basketbolcu, sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Alperen Şengün'ün sahadan ayrılırken son derece üzgün olduğu görüldü.

NBA'de bu sezon tarih geçen bir performans sergileyen Alperen Şengün'ün durumu çekilecek MR sonrası netleşecek.

Bu arada Alperen, sakatlandığı Sacramento Kings maçını 14 sayı, 6 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalma ile bitirdi.