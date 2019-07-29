Alpet bir ailenin yüzünü güldürdü

Markalar işbirliğiyle megapromo kampanyasında yılın en büyük kampanyasını gerçekleştiren Alpet ClubCard, ocak ayında düzenlemiş olduğu çekilişle bir talihlisini Jeep sahibi yaparken kampanyanın 2. etabı olan Ev çekilişini ise 26 temmuz 2019 da düzenlediği çekiliş ile Türk kocanlı ev hediye ederek kullanıcılarını heyecanlandırmaya ve mutlu etmeye devam ediyor.

Yaklaşık 285 bin clubcard kullanıcısı arasından belirlenen, 50 finalist arasında yapılan çekiliş ile Selba Homes tarafından inşa edilen Türk koçanlı evi yeni evli ve kirada oturan Güldeniz Demirel kazandı.

Çekilişte heyecanını gizleyemeyen Güldeniz Demirel, ev kazanmayı hiç beklemediğini ve bu sonuca çok sevindiğini ifade etti.

Büyük heyecanın yaşandığı çekiliş sonunda, ilk 50’ye giren tüm talihlilere 100 TL’lik yakıt çeki hediye edildi.

Alpet, 6 yıldan bu yana ClubCard ile yaklaşık 60.000 üyeye ulaşmış Kuzey Kıbrıs’ın en büyük sadakat kart sistemidir. Clubcard, çok çeşitli aktiviteler ve avantajlar zinciri sunarak yarattığı fırsatlar ile birçok kampanya geliştirerek müşteri kitlelerine özel binlerce kazanım sağlamıştır.

Alpet ClubCard artık alpetclubcard.com'da!

2012 yılında pos cihazları ile entegreli Alpet ClubCard sadakat kartı, bugün anlaşmalı Alpet akaryakıt istasyonlarında mevcut pompa üzeri otomasyon sistemi ile birebir entegreli çalışan bir sadakat kart sistemi haline gelmiştir. ClubCard kullanan sadakat kart üyelerine özel arayüz ile bu otomasyon sistemi desteklenmiş ve alpetclubcard.com web adresinden kişi kendi ClubCard'î ile ilgili tüm detayları güvenli şekilde kaydedebilecek, puan takibi yapabilecek ve Alpet ClubCard kampanyalarını takip edebilecek.

Alpet Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vakkas Altınbaş; “Alpet ile yola devam!”...

“21 yıl önce sizlere verdiğimiz üç söz vardı, öncelikle bunları hatırlatmak isterim. Birincisi Kuzey Kıbrıs’a rekabeti getireceğimiz, ikinicisi en kaliteli yakıtı sizlere sunacağımız ve üçünücüsü ise müşterilerimize en kaliteli yakıtı sunarken bunun yanında da bir çok hediye kazandıracağımızdı.” diyen Vakkas Altınbaş; “Bu gün burada bu sözlerimizi tutumuş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yıllardır Kıbrıs’ın markalarıyla iş birliği yaparak müşterilerimize binlerce hediye kazandırdık ve kazandırmaya da devam edeceğiz. Alpet ile yola devam.” dedi.

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş; “Kaliteli rekabete her zaman açığız!”...

“Altınbaş Holding Kuzey Kıbrıs’ta doğup dünyaya açılan bir markadır. Kıbrıs bizim için çok önemlidir ve yeri bizler için ayrıdır.” diyen Sofu Altınbaş; “Kıbrıs’ta kazandığımızı Kıbrıs’a yatırım yaparak gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu gün burada Kuzey Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştirdiğimiz kampanyaların rakiplerimiz için de bir örnek olmasını dileriz. Altınbaş Holding olarak kaliteli rekabete her zaman açığız.” dedi.

Alpet GMY’su Tevfik Türkoğlu ; “Hep birlikte 2020’ye!”...

“Temmuz 2018’de başlayan dev kampanyamız ile ClubCard’ın kazançlarına kazanç katmaya devam ediyoruz. “Hep birlikte 2020’ye” söylemiye önümüzdeki yıla kadar sürecek bu eşsiz kampanyamız ile ClubCard sahibi Alpet müşterileri anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından gerçekleştirecekleri akaryakıt alışverişlerinde hem anlık, hem de aylık çekilişler ile onbinlerce litre yakıt, onlarca işbirlikli markadan binlerce ödül vereceğiz.” diyen Türkoğlu; “Bugün burada yapılacak olan büyük çekiliş ile kampanyaya katılan yaklaşık 285 bin kişi arasından bir şanslı kişiye Selba Homes farkıyla Lefkoşa Marmara Bölgesi’nde inşa edilen Türk koçanlı ve şu an show house olarak hazırladığımız daireyi hediye edeceğiz.”dedi.

Bilgi ve detaylar sosyal medyada ve alpetclubcard.com'da!

Alpet ClubCard ile ilgili başvuru prosedürü ve tüm kampanyalarımız için bizleri sosyal medyada AlpetKıbrıs'tan, alpetclubcard.com'dan takip edebilirsiniz.