Alpet Kıbrıs'tan Anlamlı Destek

‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ne Toplumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine özel önem vermeyi sürdüren Kıbrıs Altınbaş Petrol’den (ALPET KIBRIS) anlamlı bir destek geldi.

Süregelen kadına şiddetin durdurulması ve şiddet gören kadınların devlet himayesinde korunabilmesi yönünde sürdürülen çalışmalara farkındalık yaratmak ve katkı sağlamak amacıyla ALPET Kıbrıs sponsorluğunda özel etaplı bir “motor sürüş” etkinliği gerçekleştirildi. 14 Kasım’da Alsancak’ta hizmet veren ALPET Hasan Uzun Petrol’den başlayan, Biker Ladies Cyprus – Cyprus Women Motorbiker ve Vespa Club kadın üyelerinin katıldığı özel etaplı sürüş etkinliği ALPET Batıbeniz Petrol’de verilen mola sonrasında ALPET Kalecik Dolum Tesisi’nde tamamlandı.

Etkinlik sonrasında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü olan 25 Kasım’da Kadın Sığınma Evi yeni binasındaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ALPET Kıbrıs tarafındanLefkoşa Türk Belediyesi’ne özel bir bağış yapıldı.

Tevfik Türkoğlu

“Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böylesi zor günlerde toplumsal sosyal sorumluluk bilincine vermekte olduğumuz özel önem daha da artıyor. Birlik ve beraberlik içinde, herkes üzerine düşeni yapıp, sorumluluk alırsa, zorlukların üstesinden daha kolay geleceğimizin bilincindeyiz” şeklinde açıklama yapan ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, toplumsal dayanışmaya önem vermeyi sürdüreceklerini, girişimlerinin tüm iş insanlarına örnek teşkil etmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Sofu Altınbaş

Covid-19 mücadelesinin gerek sağlığımıza gerekse ekonomimize olan olumsuz etkilerinin devam ettiği böylesi ortamlarda toplumsal dayanışma ruhunun canlı tutulması gerektiğine inandıklarını belirten Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sofu Altınbaş, “ toplumla birlikte büyümeye özel önem verdiğimizi anlatan anlamlı projelere desteğimiz sürecektir” şeklinde konuştu.

Bu habere tepkiniz:



26/11/2021 16:56