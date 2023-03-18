Alpet trafik ışıkları arıza nedeniyle devre dışı kaldı

Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan AL-PET akaryakıt istasyonu önündeki yol kavşağındaki trafik ışıkları meydana gelen arıza nedeniyle devre dışı kaldı.

Yol ve trafik güvenliği açısından güzergah üzerinde gidiş ve gelişi ayıran orta refüj araç trafiğine kapatılmış olup Sanayi Bölgesi ve Şht Kemal Aksay Caddesi yönünden gelen araçlar için karşı yöne geçişler güvenlik açısından sola yönlendirilmiştir.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, önemle rica olunur.

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18/03/2023 17:06