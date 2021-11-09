Alphabet'in piyasa değeri kısa süreliğine 2 trilyon doları geçti

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, sonunda elit kulübü olarak bilinen ve piyasa değeri 2 trilyon doları geçen şirketlerin arasına katıldı.

Alphabet’in gün içi işlemlerde piyasa değerinin 2 trilyon doları geçmesiyle şirket Apple ve Microsoft’un bulunduğu 2 trilyon dolar kulübünde yerini aldı. Bu teknoloji şirketlerinin yanında Suudi petrol devi Saudi Aramco'nun değeri de 2 trilyon doları aşıyor.

Bloomberg'in haberine göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 65,1 milyar dolara çıkmıştı. Şirket, 2020'nin aynı döneminde 46,2 milyar dolar gelir açıklamıştı. Arama devinin ana kuruluşu, 14 yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti.



Alphabet'in net kârı da üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 68,4 artışla 18,9 milyar dolara yükseldi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 11,2 milyar dolar net kâr elde etmişti.

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09/11/2021 10:24