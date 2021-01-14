Alpler’de bir ilk: Yüksek rakımlı yüzer santral

Uzmanlar, yüzer santralde bulunan teknolojinin, dünya çapında fotovoltaik (Güneşten enerji elde etme) endüstrisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Santral, İsviçre’nin Valais kentindeki Lac des Toules gölünde, deniz seviyesinden 1.800 metre yükseklikte yer alıyor. Su üzerinde yüzer halde bulununan santral, yılda yaklaşık 800 mw saatlik üretim yaparak 225 hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor.

GÖL DONSA BİLE ÜRETİM

Lac des Toules’daki güneş enerjisi santrali, gölün dibine sabitlenmiş alüminyum ve polietilen plastikten yapılmış 36 yüzer yapı üzerine yerleştirilmiş 1.400 panelden oluşuyor.

Gölde soğuk hava nedeniyle oluşan 60 cm kalınlıktaki buzlanmaya ilişkin sorunun ise, yapıyı yükselten şamandıraların kullanılmasıyla çözüldüğü ifade edildi. Mart ayı sonunda göl tamamen boşaldığında platformlar dibe oturuyor ve düzleşiyor. Yapı 50 cm’ye kadar kara dayanabiliyor.

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14/01/2021 16:51