Alpler'deki buzul erimesi İtalya-İsviçre sınırını kaydırdı

Alpler'de yer alan Teodol Buzulu son 40 yıl içerisinde büyük bir hızla eridi. Bu durum ise İtalya ve İsviçre sınırının kaymasına neden olarak bölgedeki bir konukevini dünyanın gündemine taşıdı. Şu anda üçte ikisi İsviçre, üçte biri ise İtalya'da yer alan işletme, ziyaretçilerde kafa karışıklığına neden olurken, iki ülke arasında yeni sınıra ilişkin yapılan anlaşma ise gizli kalmaya devam ediyor.

İsviçre ve İtalya arasındaki sınır, Alpler’deki Teodol Buzulu'nun erimesi nedeniyle kaydı. Ardından, dağcılar tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir İtalyan konukevinin yeri tartışmalı hale geldi.

100 METRELİK SINIR YENİDEN ÇİZİLDİ

İtalya-İsviçre sınırı Alp buzullarının üzerinden geçtikten sonra sınır havza hattını takip ediyor. Ancak Theodul Buzulu, 1973 ile 2010 yılları arasında kütlesinin neredeyse dörtte birini kaybetti. Bu, altındaki kayayı buza maruz bırakarak drenaj ayrımını değiştirdi ve iki komşuyu sınırlarının 100 metre uzunluğundaki kısmını yeniden çizmeye zorladı.

Bunun yanı sıra, Theodul Buzulu'nun geri çekilmesi, havzanın 3 bin 480 metrelik Testa Grigia zirvesinin yakınındaki Rifugio Guide del Cervino'ya ilerlemesine de neden oldu.

TESİSİN ÜÇTE İKİSİ ARTIK İSVİÇRE'DE

The Guardian'ın haberine göre, Rifugio Guide del Cervino 1984 yılında kayalık bir tepe üzerine inşa edildiğinde, 40 yatağı ve uzun ahşap masaları ile birlikte tamamen İtalyan topraklarındaydı. Ama şimdi, yatakların çoğu ve restoran da dahil olmak üzere, kulübenin üçte ikisi teknik olarak güney İsviçre'de bulunuyor.

Konaklama tesisinin menüsü Almanca yerine İtalyanca olmasına ve İsviçre Frangı yerine Euro olarak ödemesine rağmen, bu durum ziyaretçiler arasında kafa karışıklığına neden oluyor.

Habere göre, işletmeyi ziyaret eden 59 yaşındaki turist Frederic, restoranda bir dilim turta ısmarlarken, "Yani, İsviçre'de miyiz, İtalya'da mıyız diye" sorarak, bölgedeki ziyaretçilerin şaşkınlığını vurguladı. Bununla birlikte, bu; 2018'de başlayan ve geçen yıl uzlaşmayla sonuçlanan diplomatik müzakerelere konu olduğu için sorulmaya değer bir soru ama detayları gizli kaldı.

ANLAŞMA GİZLİ TUTULUYOR

İtalya ve İsviçre arasındaki sınırın değişmesi konusu, turizme dayalı bölgenin dünyanın en büyük kayak merkezlerinden birinin tepesinde yer alması ve birkaç metre öteye teleferik istasyonunun inşa edilmesi gibi önemli bir yeni gelişme ile gündeme geldi.

Kasım 2021'de Floransa'da bir anlaşma imzalandı, ancak sonuç İsviçre hükümeti tarafından onaylandıktan sonra açıklanacak. Kararın 2023'ten önce kamuoyuna açıklanması beklenmiyor.

İsviçre'nin ulusal harita ajansı Swisstopo'nun baş sınır yetkilisi Alain Wicht AFP'ye verdiği demeçte, "Farkı bölmeye karar verdik" dedi.

"KAZANAN DA OLMADI, KAYBEDEN DE"

Wich’in görevi, karayla çevrili İsviçre'nin Avusturya, Fransa, Almanya, İtalya ve Lihtenştayn ile olan bin 935 kilometrelik sınırındaki 7 bin sınır işaretçisine bakmayı içeriyor. Her iki tarafın da bir çözüm bulmak için taviz verdiği müzakerelere katıldığını söyleyen Witch, “İki tarafta da kazanan çıkmasa bile en azından kimse kaybetmedi” diye konuştu.

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27/07/2022 11:16