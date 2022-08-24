Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü

Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alplerin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.

Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.



Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

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24/08/2022 09:10