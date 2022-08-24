Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü

Avusturya Alplerinin zirvesinde arkadaşının fotoğrafını çekmeye çalışırken düşen kişi hayatını kaybetti.

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24/08/2022
NTV

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Alplerin zirvesinde fotoğraf çekmeye çalışan kişi düşerek öldü

Polisten yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Alman adam ve 63 yaşındaki İspanyol kadın arkadaşı, Avusturya-İsviçre sınırında Alplerin deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 870 metre yükseklikteki bir bölgesine yürüyüş yaptı.
Zirvede arkadaşının fotoğrafını çektikten sonra dengesini kaybeden adam yaklaşık 60 metreden düşerek öldü.

Ölen adamın cesedi polis helikopteri tarafından düştüğü yerden çıkarıldı.

24/08/2022 09:10
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TAGS: alp dağları, fotoğraf, öldü,
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