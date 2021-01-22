Alpmut, Kadir Carlos ve Salih Alaminyolu Trt'nin Kıbrıs Dizisinde Önemli Roller Aldı

Kıbrısın 3 fenomeni Trt'nin büyük bütçeli projesi olan "Kıbrıs Ada Kışı" dizisinde oyunculuklarını ön plana atacakları rolleri üstlendiler.

Trt 1'de yayınlanacak olan toplam 26 bölümlük 1974 öncesini konu alan Kıbrıs dizisinin prodüksiyon görevini TMC medya üstlendi. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın yaptığı büyük bütçeli dizinin çekimleri Kuzey Kıbrıs'ta yapılıyor.

Figüranların çoğunluğu Kıbrıstaki insanlardan oluşmasıyla beraber önemli rollerde de bazı Kıbrıslı yetenekler de değerlendirildi.

Filmin başrollerini Türkiyenin ünlü oyuncularından Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan paylaşacak

Alexis rolünü üstlenen Kıbrıslı fenomen yaptığı taklit videolarıyla halkın sempatisini toplamış, Kıbrıstaki müzik piyasasının önde gelen isimlerinden ALPMUT.

Costas rolünü üstlenen Kıbrıslı fenomen, "Cyprofon" isimli sokak röportajı konseptiyle ünlenen SALİH ALAMİNYOLU.

Kazım Genç (Baba) rolünü üstlenen Kıbrıslı fenomen ise Kıbrısın profesyonel şarkıcılarından ve bestecilerinden ünlü sanatcı KADİR CARLOS.

Bu habere tepkiniz:



22/01/2021 16:26