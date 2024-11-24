Alsancak - Girne Çevre Yolu'nda bir iş yerinin çatısı yola uçtu!

Şiddetli fırtına nedeniyle Alsancak - Girne Çevre Yolunun, Girne geliş istikametinde bir iş yerine ait profil demir ve saçtan oluşan çatı yol içerine uçtu.

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Alsancak istikametinden Girne istikametine doğru seyreden sürücüler için ulaşım Girne Amerikan Üniversitesi Çemberinden itibaren şehir içine yönlendiriliyor.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.