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Alsancak- Girne yolunda Kaza! 1 Yaralı

Alsancak -Girne Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki İrem Balıkçı yaralandı.

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18/06/2018

Alsancak- Girne yolunda Kaza! 1 Yaralı
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Alsancak -Girne Anayolu üzerinde bugün saat 10:30 sıralarında, 20 yaşındaki İrem Balıkçı yönetimindeki KP 380 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Hasan Uzun petrol önlerindeki çembere giriş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İrem Balıkçı kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altına alındı

 

 

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TAGS: Alsancak, Girne, Anayol, İrem Balıkçı, haber, kıbrıs
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