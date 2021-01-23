Alsancak-Karşıyaka arasındaki iş yerleri kapatılıyor

ads
23/01/2021

ads
Alsancak-Karşıyaka arasındaki iş yerleri kapatılıyor

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.

 

•             Eğlence yerleri, bar, club, meyhane

 

•             Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri

 

•             Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler

 

•             Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları

 

•             Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

23/01/2021 15:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.