Alsancak-Karşıyaka arasındaki iş yerleri kapatılıyor

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi.

Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan yerel bulaş nedeniyle bu bölgelerde bulunan ve aşağıda belirtilen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05:00’dan itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görülmüştür.

• Eğlence yerleri, bar, club, meyhane

• Sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri

• Spor salonları, masaj salonları, internet cafeler

• Berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları

• Restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

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23/01/2021 15:45